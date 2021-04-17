Minimum 2000 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca kişiye ek ödeme geliyor! Çifte bayram yaşanacak!

Milyonlarca vatandaş her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye alarak çifte bayram yaşıyor. Her bayram öncesi 1000 TL ödenen ikramiyelerden emekliler ve yeni emeklilik başvurusu yapanlar faydalanabildiği gibi, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da bu parayı alabiliyor. Emekli ikramiyelerinin 2021 yılında ne zaman yatacağına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Bu yılki ikramiyelerde artış yaşanması beklenirken, zam sinyalleri de verildi.