Minimum 2000 TL hesaplara yatacak! Milyonlarca kişiye ek ödeme geliyor! Çifte bayram yaşanacak!
Devlet tarafından ödenen ek ödemeler ve ikramiyeler sayesinde emekli vatandaşların cebi rahatlamaya devam ediyor. Milyonlarca emekli hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi minimum 1000 TL toplamda 2000 TL ikramiye alacak. İkramiyelerin ne zaman yatacağına ilişkin tarih bilgisi verilirken, ikramiyelere zam gelebileceğinin sinyalleri de gelmeye başladı. İşte merakla beklenen emekli ikramiyesi hakkında detaylı bilgiler!
Milyonlarca vatandaş her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye alarak çifte bayram yaşıyor. Her bayram öncesi 1000 TL ödenen ikramiyelerden emekliler ve yeni emeklilik başvurusu yapanlar faydalanabildiği gibi, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da bu parayı alabiliyor. Emekli ikramiyelerinin 2021 yılında ne zaman yatacağına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Bu yılki ikramiyelerde artış yaşanması beklenirken, zam sinyalleri de verildi.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı'nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getirildi. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ GELDİ!
Başkan Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.