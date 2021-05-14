Sıra şimdi Temmuz zammında! SSK Bağ-Kur emekli zam oranı şekilleniyor! Maaşlara en çok...

Milyonlarca emekli Temmuz ayı için geri sayıma başladı. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oldu. 13 milyondan fazla emekli geçen hafta yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Önceki yıllarda 1.000 lira ödenerek bayram ikramiyesi bu yıl alınan yeni kararla 1.100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranıyla ilgili yavaş yavaş ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.