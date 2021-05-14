Fırsat kapınızı çaldı ayağınıza kadar gelecek kampanya! 14 Mayıs Finans, İş Bankası, Halk, Vakıf kredi faiz oranları

Dönem dönem vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. Mayıs ayının ortalarında bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları değişti. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını detaylı bir şekilde haberimizde derledik.

14.05.2021 20:18 - Son Güncelleme: 14.05.2021 20:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





