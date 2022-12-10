Sinop 676 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ SİNOP KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, Boyabat, Saraydüzü, Dikmen, Ayancık...

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. Noter huzurunda yapılan çekilişlere başvuru sayısı 5 milyonu aşmıştı. 10 Aralık'ta Sinop'ta 676 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Öte yandan, 12 Aralık itibarıyla Samsun'dan başlayacak 4. etap kura çekilişleri, 19 Aralık'a kadar devam edecek. Peki, TOKİ Sinop kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sinop 676 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!