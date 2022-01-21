Deprem efekti geldi: 21 Ocak 2022 güncel banka kredi faiz oranları! İhtiyaç, konut, taşıt faizleri düştü mü? Ziraat, Halkbank, Vakıf, ING...

Geçen günlerde, banka konut kredisi faizlerinin güncellendi ve bunun üzerine vatandaşlar 120 ay vade ile 100.000 TL, 200.000 TL, 300.000 TL veren bankalar için araştırma yapıyor. Bu rakamlara karşılık sunulan faiz oranı da merak ediliyor.