Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!
Kamu işçilerine bu yıl da 52 gün tutarında ikramiye ödenecek. İşçilere en az brüt 8 bin 673 lira verilirken, ödeme takvimi de belli oldu. Önümüzdeki hafta yani 28 Ocak'ta 13 günlük ikramiye yatırılacak. En düşük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak. Maaşa göre ödemeler artacak. İşte maaşa göre ödenecek tutarlar.
20.01.2022 11:31
- Son Güncelleme: 20.01.2022 11:47
700 bini aşkın kamu işçisinin merakla beklediği ödemeler başlıyor. Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.