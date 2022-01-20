Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!

Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!

Kamu işçilerine bu yıl da 52 gün tutarında ikramiye ödenecek. İşçilere en az brüt 8 bin 673 lira verilirken, ödeme takvimi de belli oldu. Önümüzdeki hafta yani 28 Ocak'ta 13 günlük ikramiye yatırılacak. En düşük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak. Maaşa göre ödemeler artacak. İşte maaşa göre ödenecek tutarlar.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
20.01.2022 11:31 - Son Güncelleme: 20.01.2022 11:47
Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!

700 bini aşkın kamu işçisinin merakla beklediği ödemeler başlıyor. Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı 29 Nisan'da ödenecek.

Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!

DEVAMI GELECEK
İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. İkinci 26 günlük ödeme takvimi de Temmuz ayında belirleniyor.

Kim ne kadar ikramiye alacak? Maaşa göre tediye! Kamu işçilerine en az brüt 8 bin 673 lira!

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

SON DAKİKA