Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat... Otomobil alacaklar için önemli bir ikaz geldi. Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıfırt araç piyasasını da büyük ölçüde etkileyecek. Önümüzdeki ay gelmesi beklenen yeni zamlarla birliktei yine onlarca modelin yüzde 50'lik vergi diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine sıçramasına sebep olacak. Bu gelişmelerin arkasından bazı sıfır araç modellerinin maksimum 80 bin TL zamlanacak.