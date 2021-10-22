Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat...
Araba alacaklar için önemli bir uyarı geldi. Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler ve yukarı yönlü seyir sıfır araç modellerinde yükselişe sebebiyet verecek. Bu yükselişin Kasım ayı fiyat listesine yansıması bekleniyor. Ağustos ayında yapılan ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında düşüş görülse bile Ekim ayında araç fiyatlarına yapılan zam dengeleri değiştirdi. Önümüzdeki ay gelmesi beklenen yeni zamlarla birliktei yine onlarca modelin yüzde 50'lik vergi diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine sıçramasına neden olacak. Bu gelişmelerin arkasından bazı sıfır araç modellerinin maksimum 80 bin TL zamlanmasına neden olacak. İşte 60, 70, 80 bin TL fiyatı artışı beklenen 2021 model sıfır araç modelleri ve fiyat listesi!
Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat... Otomobil alacaklar için önemli bir ikaz geldi. Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıfırt araç piyasasını da büyük ölçüde etkileyecek. Önümüzdeki ay gelmesi beklenen yeni zamlarla birliktei yine onlarca modelin yüzde 50'lik vergi diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine sıçramasına sebep olacak. Bu gelişmelerin arkasından bazı sıfır araç modellerinin maksimum 80 bin TL zamlanacak.
Kasım Ayında Fiyatı Artacak Sıfır Araç Modelleri
2021 Model Fiat Egea
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 249.900
2021 Model Fiat Egea Cros
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300 TL
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 261.600 TL