Emekliler sekiz talebini sıraladı! Gelirler süratle tırmanacak! İndirimli tatil, ek ödeme, avans...
Emekliler sekiz talebini sıraladı! Gelirler süratle tırmanacak! İndirimli tatil, ek ödeme, avans ile ilgili konular gündeme geldi. Emekliler ödeme artışlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 8 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak.
31.07.2021 12:07
- Son Güncelleme: 31.07.2021 12:07
Zamlı maaşları belli olan ve yılın ikinci bayram ikramiyesini alan emekliler için bu ay kazanç ayı oldu. Temmuz ayında yeni ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini bildiriyor. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 8 talebini tek tek açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar yerini aldı. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle yüzler gülecek.
-Ek ödeme oranı artırılsın. Maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin ya da Asgari Geçim İndirimi ile eşitlensin.