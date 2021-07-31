Emekliler sekiz talebini sıraladı! Gelirler süratle tırmanacak! İndirimli tatil, ek ödeme, avans...

Zamlı maaşları belli olan ve yılın ikinci bayram ikramiyesini alan emekliler için bu ay kazanç ayı oldu. Temmuz ayında yeni ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini bildiriyor. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 8 talebini tek tek açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar yerini aldı. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle yüzler gülecek.