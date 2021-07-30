8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az... Tazminat tutarı dönem dönem değişiklik gösteriyor. Bilindiği üzere son olarak SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi. Bu tutarın 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı belirtildi.