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Haberler Ekonomi 8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az...

8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az...

Bu gelişme milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Günümüzde pek çok kişi farklı iş kollarında çalışıyor ve kıdem tazminatı ile ilgili yaşanan son gelişmeler mercek altına alınıyor. SSK'lı olarak çalışan milyonlarca çalışan kıdem tazminatı tavan tutarındaki son durumu araştırıyor. Son olarak SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 500 liraya yaklaştı. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından tutarların ne kadar yükseldiği akıllarda yer alıyor.

30.07.2021 14:08 - Son Güncelleme: 30.07.2021 14:08
8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az...

8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az... Tazminat tutarı dönem dönem değiklik gösteriyor. Bilindiği üzere son olarak SSK'lı olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi. Bu tutarın 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

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8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az...

8 BİN 284 LİRAYA YÜKSELDİ

Tazminat tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 645 lira oldu.

8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az...

Aynı verene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi.

8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az...

Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmak gerekiyor.

8.500 TL'ye yaklaştı! Toplam tutar 83 bin lirayı buluyor! SSK'lı çalışanlar için en az...

Tazminat her 1 yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak tazminatın bir tavanı bulunuyor.