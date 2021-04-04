Şimdi paraya para demiyor! Düğün takılarını satıp bu işi kurdu! 40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya çıktı!
Düğün takılarını satıp bu işi kurdu! 40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya çıktı! Çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri tarafından kadın girişimcilere önemli kredi ile hibe destekleri sunuluyor. Bu sayede kadınların hem ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaları sağlanıyor hem de istihdam yaratmalarına olanak tanınıyor. Bu arada kadın girişimcilere destek 2021 yılı ile birlikte çok daha yüksek rakamlara ulaştı. Bu bağlamda Erzincan'da yaşayan ve yufka ürünleri imalatına başlayan 42 yaşındaki Fatma Ballı, büyüttüğü işinde şimdilerde 40 kişiye istihdam sağlamanın gururunu yaşıyor. Aile ekonomisine katkıda bulunmak için girişimde bulunan 3 çocuk annesi Ballı, 2006 yılında düğün takılarını satarak yufka imalathanesi kurdu.
Düğün takılarını satıp bu işi kurdu! 40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya çıktı! Erzincan'da düğün takılarını satarak imalathane kuran kadın, 40 kişiye istihdam sağlıyor. Erzincanlı 3 çocuk annesi Fatma Ballı, imalathanesinde üretilen yufka, kadayıf, kesme çorba eriştesi, ev makarnası, mantı ve börek gibi ürünleri Türkiye'nin birçok şehrine pazarlıyor. Yerel ya da ulusal faaliyetler ile ülke ekonomisi açısından da bir umut kaynağı olabilen kadın girişimcilere destek sunan kurum ve kuruluşları, destek programlarının neleri içerdiğini sizler için derledik.
"Yufka yaptık, sadece onunla olmadı, yanında çorbamızı kestik, makarna, sırın unlu mamuller gibi ne satılırsa onu yapmaya çalıştık. Daha sonra aklımıza Erzincan kesme kadayıfı geldi yapmaya başladık. Bunu ilk başlarda 2-3 kilogram satıyorduk. Kadınlar evde kestikleri için üretilen yer olduğunu çok bilmiyordu. Daha sonra gelenler bir daha gelip aldı ve zamanla talep çoğaldı. Yazın gelen gurbetçiler bütün ürünlerimizi almaya başladılar."
Ballı, işlerinin çok iyi gittiğini belirterek, servis elemanları dışında imalathanede çoğunlukla kadınların çalıştığını anlattı.
40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya yaklaştı