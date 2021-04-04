Şimdi paraya para demiyor! Düğün takılarını satıp bu işi kurdu! 40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya çıktı!

"Yufka yaptık, sadece onunla olmadı, yanında çorbamızı kestik, makarna, sırın unlu mamuller gibi ne satılırsa onu yapmaya çalıştık. Daha sonra aklımıza Erzincan kesme kadayıfı geldi yapmaya başladık. Bunu ilk başlarda 2-3 kilogram satıyorduk. Kadınlar evde kestikleri için üretilen yer olduğunu çok bilmiyordu. Daha sonra gelenler bir daha gelip aldı ve zamanla talep çoğaldı. Yazın gelen gurbetçiler bütün ürünlerimizi almaya başladılar."

Ballı, işlerinin çok iyi gittiğini belirterek, servis elemanları dışında imalathanede çoğunlukla kadınların çalıştığını anlattı.

40 bin lira olan sermayesi, 2,5 milyon liraya yaklaştı