36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber

Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir.