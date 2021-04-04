36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber
100.000 TL kredide 36 ay vade ödeme şartı değişti. Normalleşme sürecinde devreye alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle birlikte gözler güncel faiz oranları merak konusu oldu. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor.
Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir.
Türkiye İş Bankası
İhtiyaç Kredisi
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,60
Tutar: 29.572,55 TL
2.904,79 TL/Ay 104.966,30 TL
ING Bank
İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,64
Tutar: 32.110,26 TL
3.111,58 TL/Ay 107.504,01 TL
Yapı Kredi
İhtiyaç Kredisi
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,99
Tutar: 37.640,76 TL
3.128,91 TL/Ay 113.034,51 TL
Fibabanka
İhtiyaç Kredisi
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,49
Tutar: 27.355,92 TL
2.843,22 TL/Ay 102.749,67 TL
Ziraat Bankası
Tüketici Ürün Paketi
Kredi Detayı
Oran: %1,54
Tutar: 28.360,22 TL
2.871,12 TL/Ay 103.753,97 TL
Vakıfbank
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,57
Tutar: 28.965,41 TL
2.887,93 TL/Ay 104.359,16 TL