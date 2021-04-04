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36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber

100.000 TL kredide 36 ay vade ödeme şartı değişti. Normalleşme sürecinde devreye alınan düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesiyle birlikte gözler güncel faiz oranları merak konusu oldu. Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor.

04.04.2021 17:04 - Son Güncelleme: 12.04.2021 16:01
Hemen nakit ihtiyacı varsa... 36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi

Bir hayli insan acil nakit ihtiyacından dolayı kredi çekmek istiyor. İhtiyaç kredisi, acil paraya sıkışmanız durumunda Türkiye'de hizmet veren bankalardan vadeli (taksitli) ödeme yolu ile aldığınız borç ödeneğidir. Bu ödenek, sizlere uygun bulunduğunuz takdirde bankalar tarafından sıcağı sıcağına verilebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hemen nakit ihtiyacı varsa... 36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi
ING Bank
İhtiyaç Kredisi
Kredi Detayı
Oran: %1,64
Tutar: 30.385,09 TL
2.927,36 TL/Ay 105.778,84 TL
CEPTETEB
İhtiyaç Kredisi
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,60
Tutar: 29.572,55 TL
2.904,79 TL/Ay 104.966,30 TL
Hemen nakit ihtiyacı varsa... 36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi

Türkiye İş Bankası

İhtiyaç Kredisi

Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,60
Tutar: 29.572,55 TL
2.904,79 TL/Ay 104.966,30 TL

ING Bank

İhtiyaç Kredisi - 3 ay Ertelemeli Plan
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,64
Tutar: 32.110,26 TL
3.111,58 TL/Ay 107.504,01 TL

Hemen nakit ihtiyacı varsa... 36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi

Yapı Kredi

İhtiyaç Kredisi

Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,99
Tutar: 37.640,76 TL
3.128,91 TL/Ay 113.034,51 TL

Fibabanka

İhtiyaç Kredisi
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,49
Tutar: 27.355,92 TL
2.843,22 TL/Ay 102.749,67 TL

Hemen nakit ihtiyacı varsa... 36 ay vadeyle 100.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi

Ziraat Bankası

Tüketici Ürün Paketi
Kredi Detayı
Oran: %1,54
Tutar: 28.360,22 TL
2.871,12 TL/Ay 103.753,97 TL

Vakıfbank

İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Kredi Detayı
Önemli Not:Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
Oran: %1,57
Tutar: 28.965,41 TL
2.887,93 TL/Ay 104.359,16 TL