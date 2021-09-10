Şimdi emekli olanlar ne kadar maaş alacak? 2021 Emekli maaşları ne kadar? 4A-4B-4C Emekli maaşı hesaplama robotu!
Emekli olmak için az bir süresi kalan vatandaşlar 'Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Emekli maaşı tutarını öğrenmek isteyenler 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaya başladı. Haberimizde SGK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ve sorgulama ile ilgili detaylar yer verdik. 4A (SGK) emeklisi olacak vatandaşlar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresinden ne kadar maaş alacaklarını öğrenebilecek. 4B Bağ-Kur emekli maaşı için de e-Devlet sisteminden sorgulama yapılabiliyor. Peki 2021 emekli maaşı zamları ne kadar oldu? işte yeni emekli zam oranları ve 4A-4B-4C Emekli maaşı hesaplama robotu...
Her yıl yüzbinlerce kişi emeklilik yaşı geldiğinde prim koşulunu da karşıladıklarını emekli aylığı almaya başlıyor. Çalışanlar emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını, emekli olanlar da emekli maaşlarını hesaplamak için araştırmalara koyuldu. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olarak 3 şekilde kategorize edilen emekliler için 4A-4B-4C Emekli maaşı hesaplama robotuna haberimizde yer verdik. Peki Şimdi emekli olanlar ne kadar maaş alacak? 2021 Emekli maaşları ne kadar? İşte kolay yolda emeklilik hesaplama...
2022 memur emekli maaşları zammı için toplu sözleşme zam oranı açıklandı.
2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.
ŞİMDİ EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine girdikten sonra TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgulama yapabilir.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.