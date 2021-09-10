Migros aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları indirimde! Migroskop indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar…

Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. 9-22 Eylül tarihleri arasında yararlanılabilecek olan kampanyalarda birbirinden çeşitli ürünler ön plana çıkıyor. Evinin pek çok ihtiyacını uygun fiyatla satın almak isteyenler Migros markete gitmeden önce liste yapmak istiyor. Migroskop'taki bütçeye uygun seçenekleri haberimizden öğrenebilirsiniz.