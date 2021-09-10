Migros aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları indirimde! Migroskop indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar…
En sık ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Migros belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Özellikle okula dönüş ihtiyaçlarındaki indirimler ön plana çıkıyor. 9 Eylül'de başlayan Migros aktüel kampanyaları 22 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik fırsatlardan oyuncaklara, bisikletlerden kişisel bakıma kadar Migroskop indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar sileri bekliyor. Güncel Migros aktüel kataloğu haberimizde yer alıyor.
10.09.2021 16:56
- Son Güncelleme: 10.09.2021 16:56
Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. 9-22 Eylül tarihleri arasında yararlanılabilecek olan kampanyalarda birbirinden çeşitli ürünler ön plana çıkıyor. Evinin pek çok ihtiyacını uygun fiyatla satın almak isteyenler Migros markete gitmeden önce liste yapmak istiyor. Migroskop'taki bütçeye uygun seçenekleri haberimizden öğrenebilirsiniz.