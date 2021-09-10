SGK'dan hızlıca 3 maaş avans alabilirsiniz! O günü bekleyenlere müjde var! 4.875 TL alma fırsatı doğuyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşların talepleri arasında nakit avans ödemesi de öne çıkıyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzeri mevcut emekliler için de sık sık gündeme getiriliyor. Bu doğrultuda da 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının sağlanıp sağlanmayacağı merak ediliyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek. Bu imkanın onaylanması ise emekli vatandaşların en büyük isteklerinden birisi oldu.
SGK'dan hızlıca 3 maaş avans alabilirsiniz! O günü bekleyenlere müjde var! 4.875 TL alma fırsatı doğuyor! 2021 yılının Temmuz ayında zamlı maaşı belli olan emekliler iki bayram öncesi biner liradan toplamda 2 bin lira promosyon ödemesi aldı. Bayram ikramiyesini alan vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.
NAKİT AVANS İMKANI
Son yıllarda pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da öne çıkıyor.
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.
NAKİT İHTİYAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ
Emekliler, "Eğer avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız.