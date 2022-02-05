Şimdi düşük faizle kredi alma zamanı! 2022 Vakıfbank kredi kampanyaları: 9 ay ödemesiz kredi imkanı sunuldu! 125.000 TL'ye kadar...

Bankalar yeni faiz oranlarını tek tek duyuruyor. 2022 yılında devlet ve özel bankalar arasında en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren banka belli oldu. Vakıfbank destek kredisi paketi dikkat çekiyor. Konut ve taşıt kredisinin yanı sıra acil nakit para ihtiyacı olanlar da Vakıfbank'tan uygun faiz oranı ile ihtiyaç kredisi desteği alabiliyor. Diğer bankalardan daha düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veren Vakıfbank destek kredisi paketi ile de belirli paketlerde ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor. İşte Şubat ayında tüm bankalara fark atan Vakıfbank'ın şaşırtan kampanyaları...