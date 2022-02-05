Şimdi düşük faizle kredi alma zamanı! 2022 Vakıfbank kredi kampanyaları: 9 ay ödemesiz kredi imkanı sunuldu! 125.000 TL'ye kadar...
Kredi çekmek isteyenler hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. 2022 yılının şubat ayında bankalar peş peşe açıklamalarda bulundu. En dikkat çeken faiz oranı Vakıfbank'ın oldu. Nedeni ise Vakıfbank'ın açıkladığı kampanyalardaki faiz oranlarının diğer bankalara oranla daha düşük olması. Özellikle ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Şuanda en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,55 olarak uygulanıyor. Buna göre en uygun kredi veren banka ise bu oranla müşterilerine nakit para desteği sağlayan Vakıfbank! Bankadan yapılan açıklamaya göre ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.55'den başlayan oranlarla veriliyor.
05.02.2022 14:09
- Son Güncelleme: 05.02.2022 14:09
Bankalar yeni faiz oranlarını tek tek duyuruyor. 2022 yılında devlet ve özel bankalar arasında en uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren banka belli oldu. Vakıfbank destek kredisi paketi dikkat çekiyor. Konut ve taşıt kredisinin yanı sıra acil nakit para ihtiyacı olanlar da Vakıfbank'tan uygun faiz oranı ile ihtiyaç kredisi desteği alabiliyor. Diğer bankalardan daha düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veren Vakıfbank destek kredisi paketi ile de belirli paketlerde ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor. İşte Şubat ayında tüm bankalara fark atan Vakıfbank'ın şaşırtan kampanyaları...