Listedeki tüm ürünlerin fiyatları düştü! 5-6 Şubat A101 kataloğu 2022 yayında! 15'lisi 19,95'e satılmaya başlandı! Bu hafta sonu...
Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da A101'in aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. Hafta sonları zincir marketlerde indirimli ürünleri kapmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren market önlerinde sıraya giriyor. Peki bu hafta sonu A101'de indirime giren ürünler neler? Fiyatlar düştükçe müşteri sayısı artıyor. Zincir marketler müşteri çekmek için sık sık yeni kampanya düzenliyor. A101'in de bu kapsamda bir çok kampanyası oluyor.
05.02.2022 14:10
- Son Güncelleme: 05.02.2022 14:10
Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar zincir marketlerde bu hafta sonu hangi ürünlerin indirimden satıldığını sorguluyor. Eline poşetini alan A101 marketlerine akın ediyor. 5-6 Şubat'ta A101'de et ve süt ürünlerinde, meyve ve sebzelerde, abur- cuburlarda, salça ve turşularda, temizlik ve bakım ürünlerinde, iç giyimde indirim yapıldı. 5 litrelik Vernel çamaşır yumuşatıcı 31,90'a düştü. bebe bisküvisi 22,90'a, Birşah yoğurt 15,90'a, 15'li yumurta 19,95'e düştü. İşte liste halinde 5 - 6 Şubat A101 kataloğu 2022...