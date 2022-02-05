Listedeki tüm ürünlerin fiyatları düştü! 5-6 Şubat A101 kataloğu 2022 yayında! 15'lisi 19,95'e satılmaya başlandı! Bu hafta sonu...

Hafta sonu geldi A101 aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar zincir marketlerde bu hafta sonu hangi ürünlerin indirimden satıldığını sorguluyor. Eline poşetini alan A101 marketlerine akın ediyor. 5-6 Şubat'ta A101'de et ve süt ürünlerinde, meyve ve sebzelerde, abur- cuburlarda, salça ve turşularda, temizlik ve bakım ürünlerinde, iç giyimde indirim yapıldı. 5 litrelik Vernel çamaşır yumuşatıcı 31,90'a düştü. bebe bisküvisi 22,90'a, Birşah yoğurt 15,90'a, 15'li yumurta 19,95'e düştü. İşte liste halinde 5 - 6 Şubat A101 kataloğu 2022...