2022 TOKİ 1 milyon ARSA - 10 bin İş Yeri başvuru şartları, geri ödeme planı, aylık yıllık taksit kaç para? TOKİ İlk Evim ARSA - İŞ YERİ başvuru PEŞİNAT ne kadar, kaç TL?

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim'de başladı. Ucuza arsa ve iş yeri almak isteyen milyonlarca kişi bekliyordu. Açıklama geldi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci etabı olan arsa ve işyeri başvuruları için 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün alınacak. Başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve başvuru ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ İlk Evim ARSA - İŞ YERİ başvuru PEŞİNAT ne kadar, kaç TL? 2022 TOKİ 1 milyon ARSA - 10 bin İş Yeri başvuru şartları, geri ödeme planı nasıl? Aylık yıllık taksit kaç para? İşte merak edilen detaylar haberimizde!