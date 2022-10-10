2023 asgari ücrete zam formülü! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 10 bin lira mı olacak?

Bu yılın başında yüzde 50.51'lik artışla net 4 bin 253, geçtiğimiz Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete bir artış daha geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık'ta toplanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Son dönemde yapılan açıklamalar ise ipucunu verdi. Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. İşte bu formüller…