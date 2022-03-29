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Haberler Ekonomi Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

Otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindiren fırsatlar nihayet duyuruldu. Sıfır ve ikinci el taşıt fiyatlarının giderek artmasının sonrasında makul kredi desteği arayanlara en avantajlı oranlarla krediler sunulacak. Üç bankadan duyurulan fırsatlar ile çoğu bireyin otomobil sahibi olması hedeflendiği ifade ediliyor. Uygun faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile yayılan kredi kapsamında ilgi çeken bir başka ayrıntı ise 3 aya kadar erteleme olanaklarının sunulması oldu. Vakıfbank, Denizbank ve ING Bank taşıt kredilerinde görülmemiş oranları açıkladı! İşte en makul taşıt kredisi fırsatları

takvim.com.tr
29.03.2022 08:28 - Son Güncelleme: 29.03.2022 08:28
Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

Otomotiv sektöründe olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Fiyatların artmasıyla araç sahibi olmak isteyenler ise bankaların taşıt kredilerini araştırmaya başladı. Sıfır veya ikinci el taşıt kredisi almak isteyenler için sunulan yeni fırsatlar ise dikkat çekiyor.

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Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

Denizbank'tan 3 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi

Denizbank 3 aya kadar erteleme fırsatıyla 0 km veya 2. el araç satın almak isteyenlere finansman desteği sunuyor. Denizbank Taşıt Kredisi kapsamında yer verilen uygun ödeme planları ise vatandaşların artan fiyatlara rağmen haylini kurdukları araçlara kavuşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

BDDK tarafından da limitlerin ve vade sürelerinin yeniden düzenlenmesinin ardından gelen avantajlı oranlar dikkat çekti. %2,19 faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçeneklerinin yer aldığı kredi fırsatından en uygun esnek geri ödeme seçenekleri ile araç sahibi olmak isteyenlerin yararlanması hedefleniyor.

Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

ING Bank'tan 0,99 Faizle 3 Ay Ertelemeli Taşıt Kredisi

ING Bank ikinci el ve sıfır km araçlar için uygun taşıt kredileri sunmaya devam ediyor. En uygun taşıt kredisi veren bankalar arasında ilk sıralarda yer alan ING Bank, özellikle ikinci el araç almak isteyenlere cazip teklifler ile gündeme geldi.

Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi, 3 aya kadar erteleme avantajları ile 8 yaşına kadar ikinci el araçlar için kredi veriyor. %0,99 faiz oranları ile 6 aya kadar vadeli olarak kullanılabilen kredi, 48 ay vadede %1,44 faiz oranları ile kullanılabilecek.

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