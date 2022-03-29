Şimdi al yazın öde! Araç satın almak isteyenler için taşıt kredilerinde yapılmayan yapıldı! Denizbank, İNG ve Vakıfbank duyurdu!

BDDK tarafından da limitlerin ve vade sürelerinin yeniden düzenlenmesinin ardından gelen avantajlı oranlar dikkat çekti. %2,19 faiz oranları ve 48 aya kadar vade seçeneklerinin yer aldığı kredi fırsatından en uygun esnek geri ödeme seçenekleri ile araç sahibi olmak isteyenlerin yararlanması hedefleniyor.