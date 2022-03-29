10.000 TL anında hesaba yatıyor! Masrafsız Hoş Geldin kredisi için son gün uyarısı yapıldı!

Akbank, ihtiyaç kredisinde masrafları tamamen ortadan kaldırdı ve faizleri yüzde 1'in altına kadar düşürdü. İlk defa Akbank müşterisi olanların yararlanabildiği kampanya kapsamında 10 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapılabiliyor. Nakde sıkışan herkesin rahatça kullanabileceği kredi için başvuru işlemlerinin dijital kanallar üzerinden yapılması yeterli olacak.