Şimdi al 2 dakikada hesabında gör! On beş bin TL düşük faizli ve 12 ay vadeli ödeme fırsatı! Garanti, Vakıfbank, ING, Denizbank...
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını merak edip araştırıyor. Bankalar son yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla faiz oranlarında değişikliğe gitti. Belirli zamanlarda yenilenen ihtiyaç kredisi faiz oranları, birçok kişi tarafından mercek altına alınıyor. Bu doğrultuda ihtiyaç kredisi çekecekler maliyet tablosu ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Banka müşterileri ise kendi bütçesine en uygun teklifi değerlendirerek başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankaların 26 Ağustos ihtiyaç kredisi faiz oranları 1,60 - 2,65 arasında değişim gösteriyor. Peki, 12 ay vadeli 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı ve ödeme planı nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Şimdi al 2 dakikada hesabında gör! On beş bin TL düşük faizli ve 12 ay vadeli ödeme fırsatı! İhtiyaç kredisi çekecekler maliyet tablosu ve ödeme planı hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Banka müşterileri ise kendi bütçesine en uygun teklifi değerlendirerek başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankaların 26 Ağustos ihtiyaç kredisi faiz oranları 1,60 - 2,65 arasında değişim gösteriyor. Peki, 12 ay vadeli 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı ve ödeme planı nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Kredi Başvuru Kanalları Nelerdir?
Geçmiş dönemlerde kredi başvurularımızı yalnızca şubeler aracılığıyla yapabiliyorken, günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak alternatif başvuru kanalları da artış gösterdi. Saatlerce şubelerde sıra beklemek yerine oturduğumuz yerden artık başvurumuzu dakikalar içerisinde hızlıca tamamlanabiliyor.
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda bankaların da teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte şubeye gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlandı. Hatta taksit yasakları ile birlikte cep telefonları için bile bankalar ihtiyaç kredisi vermeye başladı.