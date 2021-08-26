Şimdi al 2 dakikada hesabında gör! On beş bin TL düşük faizli ve 12 ay vadeli ödeme fırsatı! Garanti, Vakıfbank, ING, Denizbank...

İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda bankaların da teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte şubeye gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlandı. Hatta taksit yasakları ile birlikte cep telefonları için bile bankalar ihtiyaç kredisi vermeye başladı.