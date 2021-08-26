İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!
İŞKUR üzerinden ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 iş ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. İşte İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları...
İŞKUR aracılığı Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerine ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı alımı yapıyor. İzmir'de 150 şoför alımı yapılacak, başvurular için bugün son gün. Hastahanelerde çalışmak isteyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı İŞKUR alımlarını yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan hastanelere yapılacak istihdamlar Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında olacak. İşte İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları...
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 150 şoför alımı için başvurular 302312 numara ile yapılmaktadır. Adaylar başvurularını 26 Ağustos 2021 saat 23:59 kadar elektronik ortamda yapacaklardır.
Başvuru şartları arasında '18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olmak' şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapmak isteyen adayların emekli olmamış veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Alım noter kurası ile gerçekleşecektir.