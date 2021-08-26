İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 150 şoför alımı için başvurular 302312 numara ile yapılmaktadır. Adaylar başvurularını 26 Ağustos 2021 saat 23:59 kadar elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvuru şartları arasında '18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olmak' şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapmak isteyen adayların emekli olmamış veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Alım noter kurası ile gerçekleşecektir.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLA