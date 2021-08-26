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Haberler Ekonomi İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR üzerinden ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 iş ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. İşte İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları...

26.08.2021 11:32 - Son Güncelleme: 26.08.2021 11:32
İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR aracılığı Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerine ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı alımı yapıyor. İzmir'de 150 şoför alımı yapılacak, başvurular için bugün son gün. Hastahanelerde çalışmak isteyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı İŞKUR alımlarını yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan hastanelere yapılacak istihdamlar Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında olacak. İşte İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları...

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021

Sağlık Bakanlığı 195 personel alımı için yayımlanan ilana göre Balıkesir 45 şoför ve ambulans şoförü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 150 şoför alımı yapacak.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 150 şoför alımı için başvurular 302312 numara ile yapılmaktadır. Adaylar başvurularını 26 Ağustos 2021 saat 23:59 kadar elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvuru şartları arasında '18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olmak' şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapmak isteyen adayların emekli olmamış veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Alım noter kurası ile gerçekleşecektir.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLA

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını doldurmuş olmak, 50 yaşını doldurmamış olmak

Adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunmaması gerekiyor.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Başvurular bugün sona eriyor! İŞKUR ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı iş ilanları ve başvuru şartları!

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurum ve kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık maaşı almıyor olmak

Erkek adayların askerliğini yapmış olması veya askerlikle ilişiği bulunmaması gerekiyor.

Başvuru için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor.

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