Fiyatlar 105 bin TL seviyelerinde geziniyor! Araba almak isteyenlerin aklı başından gidecek! İşte en ucuz 20 otomobil modeli ve markası!
İkinci el araba fiyatları vatandaşın yüzünü güldürmeyi başardı! Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sonrasında sıfır araçlarda 60 bin TL'ye varan indirimler sonrası bayilerde araçlar birkaç günde tükendi. Araç almak isteyenler elleri boş dönünce sahibinden ikinci el araba almak için gerekli araştırmalara başladı. Bu bağlamda en fazla satılan ucuz 20 ikinci el otomobil markası da belli oldu. Fiyatlar genellikle 105 bin TL'den başlayarak 330 bine kadar dayanıyor. Uzmanlar, arz talep dengesi düzelinceye kadar 2.El otomobillerde fiyat düşüşü yakın zamanda olmasa da, fiyat artışı da olmayacaktır açıklamasında bulunuyor. İşte en ucuz 20 otomobil modeli ve markası!
Fiyatlar 105 bin TL sevilerinde geziniyor! Araba almak isteyenlerin aklı başından gidecek! İşte en ucuz 20 otomobil modeli ve markası! Türkiye'de en fazla satılan ucuz 20 ikinci el otomobil markası belli oldu. Fiyatlar genellikle 105 bin TL'den başlayarak 330 bine kadar dayanıyor. Uzmanlar, arz talep dengesi düzelinceye kadar 2.El otomobillerde fiyat düşüşü yakın zamanda olmasa da, fiyat artışı da olmayacaktır açıklamasında bulunuyor. İşte en ucuz 20 otomobil modeli ve markası!
SIFIR VE İKİNCİ EL ARABA FİYATI DÜŞECEK Mİ?
Toyota, Honda, Volkswagen ve Nissan gibi önemli markaların içinde bulunduğu durumu yazan Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan, "Arz – talep dengesi maalesef özellikle Güney Asya'daki koronavirüsün yayılması nedeniyle yakın zamanda bitmesi mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.
Toyota Motor'un geçen perşembe günü Güney Asya'da yayılmasının etkisiyle yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle, Eylül ayı küresel üretimini önceki planına göre yüzde 40 oranında azaltacağı açıklamasını hatırlatan Ceylan, Honda'nın Çin'in Guangzhou şehrinde bu ay araç üretimini 20 bin otomobil veya Temmuz sonu itibariyle üretim planının yüzde 20'si kadar azalttığını hatırlattı. Aykan Ceylan ayrıca Nissan Motor'un Malezya'dan cips tedariki üzerindeki etkisi nedeniyle ABD'nin Tennessee eyaletindeki fabrikasını iki haftalığına kapattığını Wolkswagen, General Motors ve diğer küresel otomobil üreticilerinin de, esas olarak yarı iletken sıkıntısının bir sonucu olarak geçen yılın sonlarından bu yana üretimi kısmak zorunda kaldılarlarını yazdı.
Aykan Ceylan yukarıda belirtilen sebeplerin Arz – talep dengesini bozacağını ve sıfır araba fiyatlarının önümüzdeki süreçte de yüksek kalacağını öne sürdü.
Ceylan yazısını, "Otomotiv sektöründe yaşanan bunca olumsuzluklara karşın ÖTV matrahlarının güncellenmesiyle düşen sıfır otomobil fiyatları yeni yıla kadar bu avantajı koruyacak gibi görünüyor. Arz – talep dengesi düzelinceye kadar 2.El otomobillerde fiyat düşüşü yakın zamanda olmasa da, fiyat artışı da olmayacaktır." sözleriyle bitirdi.