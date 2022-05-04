Devlet kurumu karşılıksız olarak 700 TL ödeme yapılacağının müjdesini verdi! Ve biraz önce açıklandı!
Yeni dönemde de çeşitli sosyal yardım modelleri geliştirmeye devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardımlar kapsamında asker ailelerine ve asker çocuklarına da ulaşılacağını bildirildi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının muhtaç asker aileleri ve muhtaç asker çocukları hedefiyle geliştirmiş olduğu yardım programlarının ayrıntıları
Ülke sınırları amacıylade yaşam sürdüren gereksinim sahipleri amacıyla detaylı yardım modelleri ilerleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, alakalı yardım modelleri kapsamında muhtaç asker ailelerine ve muhtaç asker çocuklarına da ulaşılacağını bildirdi. Bakanlık, söz hususu yardım modellerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşarak, yardımların nakit olarak yapılacağını duyurdu.
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Programı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde vatani vazifesini yapmakta olan askerlerin muhtaç aileleri amacıyla nakit hizmeti sunacağını açıkladı. "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Programı" ismi verdiği nakit hizmetinin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan muhtaç asker aileleri yardımının, 2 ayda bir derli toplu olarak hesaplara aktarıldığı bilgi kapasitesi kaydedildi.
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde vatani vazifesini yapmakta olan askerler amacıyla yeni bir yardım uygulaması daha geliştirdiğini açıkladı.