Devlet kurumu karşılıksız olarak 700 TL ödeme yapılacağının müjdesini verdi! Ve biraz önce açıklandı!

Bakanlık, söz hususu yardım tutarını 500 TL olarak belirledi. Asker evli ise eşinin, evli değil ise anne ve babasının başvurusuna açık olan söz hususu hizmetten, sosyal emniyeti olmayan ve 3294 sayılı yasa kapsamında kabul edilen yurttaşların yararlanabilecekleri duyuruldu.