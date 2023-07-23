SİGORTASI OLMAYANA EMEKLİLİK! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Prim ödeyerek kolay emeklilik

1-Bu yıl için isteğe bağlı sigorta primi tutarı ne kadar?



İsteğe bağlı sigortada ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de alt ve üst sınır bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. Asgari ücrete ara zamla birlikte en düşük isteğe bağlı sigorta primi aylık 4 bin 292 lira, günlük de 144 lira uygulanacak. Evde yardımcı çalıştıranlar, sigorta sağlık primini kendi ödeyenlerin bu tutar üzerinden ödeme yapması gerekiyor.