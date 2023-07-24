8.077 TL seyyanen zam + 7.500 TL kök aylık alana 8.500 TL ek ödeme! SSK-SGK, BAĞKUR'a %4 zam farkı tablosu geldi! Emekli maaşı tek tek yenilendi, intibak payı...
Temmuz ayı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağkur ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi emekli grupları için beklenen zam haberlerinin açıklanmasıyla dolu dolu geçti. Türkiye'de milyonlarca emekli, maaşlarındaki artışla ilgili merakla beklediği gelişmeleri takip etti. İşte Temmuz zammı ve ek zam konusunda Başkan Erdoğan'ın açıklaması ve emeklilerin alacağı maaşlar hakkında detaylar...
Emekli maaşları için ek zam konusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla beraber emekliye yapılan %25'lik zam oranı tek tek hesaplandı. Ek zam mevzusu hakkında Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında tarih vererek, yeniden değerlendirileceğini vurguladı. Öte yandan emekli maaşlarına yapılan ek ödemeler merak edilmeye başlandı. Promosyon, %4 ek ilave ödemeleri için hesaplamalar değişti. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? SSK, Bağkur maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilenler haberimizde...
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen binlerce emekli, Türkiye gündemini yakından takip etmeye devam ediyor. Körfez ülkeleri dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan merak edilen "Emekliye ek zam olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Peki, emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİ ZAMMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.
Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Körfez ülkeleri gezisi dönüşünde, gazetecilerin "Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı.
Buna göre; Emekli zammı yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirilecek.