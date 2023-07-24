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Haberler Ekonomi Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor ve her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarında sunduğu aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta, yani 25-28 Temmuz tarihleri arasında BİM mağazalarında satışa sunulacak olan çeşitli ürünler arasında içecek ve süt ürünleri, Molfix bebek bezi çeşitleri ve temizlik ürünleri ön planda olacak. İşte 25-28 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi...

takvim.com.tr
24.07.2023 09:52 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:52
Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Çarşamba günü itibarıyla BİM mağazalarında satışa sunulacak olan büyük ev aletleri, evlerini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM başta olmak üzere birçok marketin aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte Temmuz ayı indirimli, aktüel ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Lisanslı Pike Seti (229 TL)

Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti (185 TL)

Lisanslı Tül Perde (219 TL)

Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz (59 TL)

Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Braun Blender Seti MQ5220WH (1.299 TL)

Kumtel 5.5 L Yağsız Airfryer (1.799 TL)

Icemax Musluklu Termos (99 TL)

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (4.899 TL)

Tefal Wok Tava (449 TL)

Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Philips Sakal Düzeltici (349 TL)

Heifer Saç Kurutma Makinesi (249 TL)

RKS ELEKTRİKLİ BİSİKLET ZF15 (9.999 TL)

Ham Bez Şort Kadın (99 TL)

Fitilli Kapri Kadın (44,50 TL)

Organizer Keçe Çanta (44.50 TL)

Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

TCL 50 İNÇ UYDU ALICILI GOOGLE TV 50P633 (9.299 TL)

Philips Buhar Jeneratörlü Ütü HI5920/20-HI5922/30 (2.599 TL)

Philips Süpürge FC9330 (2.999 TL)

6'lı Valiz Organizer (44.50 TL)

Babyco Şortlu Takım Erkek Bebek (79 TL)

Zeka Kutusu (159 TL)

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