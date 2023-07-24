Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Çarşamba günü itibarıyla BİM mağazalarında satışa sunulacak olan büyük ev aletleri, evlerini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM başta olmak üzere birçok marketin aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte Temmuz ayı indirimli, aktüel ürünler listesi...