Bebek bezi ve temizlik ürünlerinde indirim! Buzdolabı, TV, ütü, süpürge, musluklu termos, blender set... 25-28 TEMMUZ BİM, ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor ve her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarında sunduğu aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta, yani 25-28 Temmuz tarihleri arasında BİM mağazalarında satışa sunulacak olan çeşitli ürünler arasında içecek ve süt ürünleri, Molfix bebek bezi çeşitleri ve temizlik ürünleri ön planda olacak. İşte 25-28 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi...
24.07.2023 09:52 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:52
Çarşamba günü itibarıyla BİM mağazalarında satışa sunulacak olan büyük ev aletleri, evlerini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. BİM başta olmak üzere birçok marketin aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte Temmuz ayı indirimli, aktüel ürünler listesi...