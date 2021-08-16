Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten

Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten

Son dakika haberi... Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, spor yaralanmaları, Parkinson ve inme başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Tedavi giderleri devlet tarafından karşılanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor...

16.08.2021 07:00 - Son Güncelleme: 16.08.2021 07:00
Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten

Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, spor yaralanmaları, Parkinson, inme, kırık başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavide sigorta hizmeti milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten

SABAH'ta yer alan habere göre, Evde sağlık hizmeti kapsamında fizik tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor.

Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten

Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız uygulanıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten

1- Evde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması almak mümkün müdür?
Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor.

Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten

2- Tekrar fizik tedavisi almak için gittiğimde 1 yıl geçmeden aynı bölgeden fizik tedavisi alınamaz denildi. Tedavi seanslarında sınır nedir?
Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan tedavi için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.

SON DAKİKA