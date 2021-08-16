Sigortalı emekli ayrımı yok! Müjdeli haberi SGK verdi: Fizik tedavi ücreti devletten
Son dakika haberi... Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, spor yaralanmaları, Parkinson ve inme başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Tedavi giderleri devlet tarafından karşılanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor...
16.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 16.08.2021 07:00
SABAH'ta yer alan habere göre, Evde sağlık hizmeti kapsamında fizik tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor.
2- Tekrar fizik tedavisi almak için gittiğimde 1 yıl geçmeden aynı bölgeden fizik tedavisi alınamaz denildi. Tedavi seanslarında sınır nedir?
Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan tedavi için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.