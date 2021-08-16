Üniversitelileri ev telaşı sardı! Dairelerde yüzde 40'a varan artış oldu: Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş kira fiyatları
Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak üniversitelileri ev telaşı sardı. Ev bulmak zorlaşırken, bazı şehirlerde kiralık dairelerde yüzde 40'a varan artış oldu. Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş kira fiyatları...
16.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 16.08.2021 07:00
Üniversite sınav sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, son 1 yılda kiraların ülke genelinde ortalama olarak yüzde 20 seviyesinde artış gösterdiğini, özellikle büyükşehirlerde bu artışların yüzde 30-40 seviyesinde olduğunu söyledi.
Talebin Eylül ayında daha da artacağını anlatan Akdoğan, "Örneğin İstanbul'da pandemiden önce bin lira kira veren bir öğrencinin Eylül ayından sonra bin 400-bin 500 lira vermesi gerekecek. Özellikle İstanbul'da Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde bu artışlar daha fazla" şeklinde konuştu.