Üniversitelileri ev telaşı sardı! Dairelerde yüzde 40’a varan artış oldu: Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş kira fiyatları

Talebin Eylül ayında daha da artacağını anlatan Akdoğan, "Örneğin İstanbul'da pandemiden önce bin lira kira veren bir öğrencinin Eylül ayından sonra bin 400-bin 500 lira vermesi gerekecek. Özellikle İstanbul'da Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçelerde bu artışlar daha fazla" şeklinde konuştu.