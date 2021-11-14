Sigortalı çalışanlar bile bu yardımı alabilecek! Hemen müracaat ederek devlet yardımlarından faydalanın! İşte şartlar

Peş peşe açıklama yapıldı. Sigortalı çalışanlara bile yardım yapılacak! Devletlerin vatandaşlarına hizmet amacıyla var bulunduğu gerçeğinin bir göstergesi olan devlet yardımlarıdır. Çeşitli kamu kurumları vasıtasıyla sağlanan ödemelerde kişilerin gelir hallerine bakılıyor. Bu hal karşısında sosyal güvenlik olan vatandaşlardan ziyade olmayan vatandaşlara verilmesi tercih ediliyor. Sigortalı olarak çalışanlara oluşturulan ödemelerden birisi ise sadece kadınlara özel. Çalışma hayatında yer alan bayanlara doğum izni desteği ile çalışamadığı süreler amacıyla maaş ödemesi yapılır. Diğer ödemeler ise bütün vatandaşlar amacıyla cenaze yardımı.