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Haberler Ekonomi Bakanlık sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları tek tek çürüttü! İşte madde madde gerçekler...

Bakanlık sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları tek tek çürüttü! İşte madde madde gerçekler...

Sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları çürüten Bakanlık, başvuru ücretinin 5 günde iade edileceğini, evlerin ise 2 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.

23.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 23.09.2022 06:58
Bakanlık sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları tek tek çürüttü! İşte madde madde gerçekler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular 4 milyona yaklaşırken, kriz lobisinin kampanyaya ilişkin yalanlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt geldi. Bakanlık, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen doğru bilgileri açıkladı.

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Bakanlık sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları tek tek çürüttü! İşte madde madde gerçekler...

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları tek tek çürüttü! İşte madde madde gerçekler...

2 YILDA ANAHTAR TESLİM
Başvuruda toplanan ücretlerin iade edilmeyeceğine yönelik yalanlara karşılık, ücretin kuradan 5 gün sonra ödeneceği belirtildi.

Bakanlık sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları tek tek çürüttü! İşte madde madde gerçekler...

"TOKİ'ye konutları yapılmadığı için 52 bin dava açıldığı" yalanını, son iki yılda sadece 1 dava açıldığını belirterek çürüten Bakanlık, evlerin 2 yıl içinde anahtar tesliminin yapılacağını, taksit artışlarının memur maaş artışının altında kaldığını ve TC vatandaşı olmayanın başvuru yapamayacağına açıklık getirdi.

Bakanlık sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları tek tek çürüttü! İşte madde madde gerçekler...

TEK HANE İKİ GENÇ
Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru olabileceğine dikkat çeken bakanlık, arsası olanın da bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece, konuta başvurabileceğini açıkladı.

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