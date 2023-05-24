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Haberler Ekonomi Halkbank'tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi!

Halkbank'tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi!

Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber: Sıfır araç almak isteyenler için yeni bir fırsat sunuldu. Erdoğan'ın açıklamasına göre, "Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz" denildi. Bu önemli gelişmelerin ardından Halkbank, detayları paylaştı. İşte krediden yararlanma şartları ve ödeme planları.

takvim.com.tr
24.05.2023 09:39 - Son Güncelleme: 24.05.2023 09:39
Halkbank’tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi! Aylık veya 3 aylık taksitle ödeme planı! ÖTV’siz...

Araç almak isteyenler için yeni açıklama geldi. Başkan Erdoğan, hazine destekli taşıt kredisi müjdesini duyurdu. Peki, bu krediden kimler yararlanacak? Geri ödeme planı nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Halkbank’tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi! Aylık veya 3 aylık taksitle ödeme planı! ÖTV’siz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda taşıt kredisi müjdesini duyurdu.

Halkbank’tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi! Aylık veya 3 aylık taksitle ödeme planı! ÖTV’siz...

1,5 MİLYON LİRAYA KADAR HAZİNE DESTEKLİ TAŞIT KREDİSİ

"Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz." diyen Erdoğan, sadece geçen yıl esnaf için 150 milyar lira tutarında destek paketleri hazırladıklarını, böylece yaklaşık 400 bin esnafı 146 milyar liralık krediyle desteklediklerini aktardı.

Halkbank’tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi! Aylık veya 3 aylık taksitle ödeme planı! ÖTV’siz...

HALKBANK DETAYLARI PAYLAŞTI

İşte sitesinde yer alan bilgiler;

Halkbank’tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi! Aylık veya 3 aylık taksitle ödeme planı! ÖTV’siz...

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