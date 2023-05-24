Halkbank'tan 84 ay vade + 1.5 milyon TL taşıt kredisi imkanı! Sıfır araç almak isteyene yeni müjde geldi!
Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber: Sıfır araç almak isteyenler için yeni bir fırsat sunuldu. Erdoğan'ın açıklamasına göre, "Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz" denildi. Bu önemli gelişmelerin ardından Halkbank, detayları paylaştı. İşte krediden yararlanma şartları ve ödeme planları.
24.05.2023 09:39 - Son Güncelleme: 24.05.2023 09:39
Araç almak isteyenler için yeni açıklama geldi. Başkan Erdoğan, hazine destekli taşıt kredisi müjdesini duyurdu. Peki, bu krediden kimler yararlanacak? Geri ödeme planı nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
1,5 MİLYON LİRAYA KADAR HAZİNE DESTEKLİ TAŞIT KREDİSİ
"Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz." diyen Erdoğan, sadece geçen yıl esnaf için 150 milyar lira tutarında destek paketleri hazırladıklarını, böylece yaklaşık 400 bin esnafı 146 milyar liralık krediyle desteklediklerini aktardı.