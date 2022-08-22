Sigorta başlangıç tarihini öne çekene EYT müjdesi! 1960 -1975-1995-1999 emekli maaşları artıyor! 5549 pirim günü ve 25 gün sigorta ödemesi ile...

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasını beklerken vatandaşlardan da bir çok soru geliyor. EYT'nin kapsamı bir hayli merak ediliyor. Milyonlarca kişi EYT kapsamında olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Bu noktada uzman isimlere sorular yöneltiyor. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır da vatandaşlardan gelen bir çok soruya yanıt verdi. Böylelikle sorusu benzer olan milyonlarca kişi de kendi sorularına yanıt buldu. İşte çokça merak edilen o sorular ve yanıtları...