Ayda 100 TL'ye emeklilik fırsatı! Para ne zaman çekilebilecek? BES'le ilgili bu detay bilinmiyor!
18 yaş altı çocuklar ve gençler ayda 100 liradan başlayan ödemelerle BES'e katılıyor. Devlet yüzde 30 katkı payıyla destek veriyor. Sisteme dahil olan çocuk ve gençlerin sayısı 423 bini aşarken, emeklilik şirketleri de ek fırsatlar sunuyor.
18 yaş altına bireysel emeklilik imkanı büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 18 yaş altı için başlatılan gönüllü BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) uygulamasında katılımcı sayısı 423 bini aştı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 12 Ağustos tarihli verilerine göre, aileleri tarafından sisteme dahil edilen 18 yaş altı katılımcı sayısı 423 bin 946 kişiye ulaştı.
YENİ DOĞANLAR İLK SIRADA
Sisteme dahil edilen çocukların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise 31 bin 767 kişi ile yeni doğanların (0 yaş) ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu yaş grubunu 28 bin 953 kişiyle '2 yaş', 28 bin 920 kişiyle '3 yaş', 28 bin 913 kişiyle '1 yaş' grubu takip etti. En az katılımcının olduğu yaş grubu ise 11 bin 835 kişiyle '17 yaş' oldu. 18 yaş altı hesaplarındaki fon tutarı 1 milyar 268 bin lira, devlet katkısı tutarı da 275 bin 417 liraya ulaştı.
YÜZDE 30 DEVLET KATKISI
18 yaş altına yönelik sistemle anne ve babalar çocukları için BES hesabı açarak tasarruf yapabiliyor, devlet de yüzde 30 katkı payıyla destek veriyor. Ayrıca sisteme girişi cazip hale getirecek yeni uygulamalar için hazırlıklar da sürüyor.
ÜNİVERSİTELİYE NAKİT HAKKI
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), BES'ten ihtiyaç halinde kısmen para çekme imkanı sağlanmasına yönelik çalışmalarında sona yaklaşırken, bu kapsamda 18 yaşından önce sisteme girenlere üniversite eğitimi için kısmen ödeme alma hakkı getirmeyi de planlıyor.
Ayrıca 'BES Hediye Sertifikası' uygulamasıyla, kişilerin yakınlarına özel günlerinde, dijital yöntemleri kullanarak kolay ve pratik bir şekilde katkı payı hediye etmelerine olanak tanıyacak çalışmalar da yapılıyor.