Ayda 100 TL’ye emeklilik fırsatı! Para ne zaman çekilebilecek? BES’le ilgili bu detay bilinmiyor!

YENİ DOĞANLAR İLK SIRADA

Sisteme dahil edilen çocukların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise 31 bin 767 kişi ile yeni doğanların (0 yaş) ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu yaş grubunu 28 bin 953 kişiyle '2 yaş', 28 bin 920 kişiyle '3 yaş', 28 bin 913 kişiyle '1 yaş' grubu takip etti. En az katılımcının olduğu yaş grubu ise 11 bin 835 kişiyle '17 yaş' oldu. 18 yaş altı hesaplarındaki fon tutarı 1 milyar 268 bin lira, devlet katkısı tutarı da 275 bin 417 liraya ulaştı.