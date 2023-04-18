%12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! 7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar...

Emekli ve memurlar merakla temmuz zammı için geri sayıma başladı. Ocak ayı için yapılan yılın ilk zammı sonrası gözler 2. zam için Temmuz verisine kilitlendi. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan veriler sonrası yeni hesap tablosu ortaya çıktı. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!