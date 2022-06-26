SİGARAYA ZAM VAR MI? Son dakika 26 Haziran BAT, JTİ, Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi: Marlboro, Camel, Kent, Winston, Chesterfield...
Geçtiğimiz hafta 125,19 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, 111,72 dolara kadar gerileyerek haftayı 113,12 dolardan tamamladı. Akaryakıt fiyatları kadar sigara fiyatları da gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansımıştı. Sigarada ise indirim beklenmezken yeni bir zam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki SİGARAYA ZAM VAR MI? İşte 26 Haziran BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyat listesi...
26.06.2022 16:41 - Son Güncelleme: 26.06.2022 16:41
SİGARAYA ZAM VAR MI? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? soruları son dönemlerde sıklıkla araştırılıyor. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırılmıştı. Bununla birlikte de ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 yükselmişti. Sigara tiryakileri ve sürücüler akaryakı ve sigara güncel fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. İşte son dakika 26 Haziran BAT, JTİ, Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi: Marlboro, Camel, Kent, Winston, Chesterfield...