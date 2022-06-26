SİGARAYA ZAM VAR MI? Son dakika 26 Haziran BAT, JTİ, Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi: Marlboro, Camel, Kent, Winston, Chesterfield...

SİGARAYA ZAM VAR MI? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? soruları son dönemlerde sıklıkla araştırılıyor. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırılmıştı. Bununla birlikte de ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 yükselmişti. Sigara tiryakileri ve sürücüler akaryakı ve sigara güncel fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. İşte son dakika 26 Haziran BAT, JTİ, Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi: Marlboro, Camel, Kent, Winston, Chesterfield...