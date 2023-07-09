SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 9 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

Sigara 5 TL zam mı geldi sorusu gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan sigara zammı sonrası Temmuz ayında yeni zam geldi. Peki 9 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!