PTT’den sosyal yardım alanlara müjde %25 zamla geldi! Ödemelere reset atıldı! Online başvuru ekranı açık! Aile Destek, Dul Yetim, Evde Bakım...

PTT'den sosyal yardım alanlar dört gözle zam müjdesini bekliyordu. Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ile birlikte gözler sosyal yardımlara çevrildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Peki Aile Destek, Dul Yetim, Evde Bakım ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?