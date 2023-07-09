PTT'den sosyal yardım alanlara müjde %25 zamla geldi! Ödemelere reset atıldı! Online başvuru ekranı açık! Aile Destek, Dul Yetim, Evde Bakım...
Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Yaklaşık 16 milyon emeklinin yüzü Temmuz zammıyla güldü. Yapılan düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak. Tüm hesaplamalar değişti. Peki kim ne kadar alacak? Nasıl başvuru yapılır? Evde bakım maaşı, Dul maaşı, Aile Destek ödemesi ne kadar ,kaç TL oldu? İşte yanıtları...
PTT'den sosyal yardım alanlar dört gözle zam müjdesini bekliyordu. Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ile birlikte gözler sosyal yardımlara çevrildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. Peki Aile Destek, Dul Yetim, Evde Bakım ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?
DUL VE YETİM MAAŞLARINA ZAM!
Bilindiği üzere Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanıyor. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da artıyor.
Dolayısıyla dul ve yetim aylığı önümüzdeki ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.