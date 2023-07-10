SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 10 Temmuz 2023 hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!

Sigara 5 TL zam mı geldi sorusu gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan sigara zammı sonrası Temmuz ayında yeni zam geldi. Peki Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat LİSTESİ!