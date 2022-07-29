Sigaraya 3-4 TL zam mı geldi? 1 Ağustos 2022 sigaraya zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları! En ucuz - pahalı sigara...

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir habere göre sigara fiyatlarına 3-4 TL arası zam geleceği iddia edilmişti. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? Sigaraya 3-4 TL zam mı geldi? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları! En ucuz - pahalı sigara ne kadar oldu?