Sigaraya 3-4 TL zam mı geldi? 1 Ağustos 2022 sigaraya zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları! En ucuz - pahalı sigara...
Sigara tiryakileri tedirginlik içinde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada ise sigaraya büyük bir zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Peki 1 Ağustos 2022 sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara tekel fiyatlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz...
Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir habere göre sigara fiyatlarına 3-4 TL arası zam geleceği iddia edilmişti. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? Sigaraya 3-4 TL zam mı geldi? Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı sigara fiyatları! En ucuz - pahalı sigara ne kadar oldu?
1 AĞUSTOS'TA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Philip Morris, BAT ve JTI grubu tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı. Bu kapsamda sigara fiyatlarında herhangi bir zam beklenmiyor.