2+1, 3+1 odalı daireler 165 bin lira! Günlük sigara fiyatına TOKİ'den ev alın! Köşede birikmişi olanlara piyango vurdu! Bu fiyata baba oğluna vermez
TOKİ Kocaeli İzmit konut satışları tamamlandı. Kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Sırada daha bir çok il bulunuyor. Başvurular devam ederken kontu sahibi olmak isteyenler için güncel TOKİ konut satış listesine haberimizde yer verdik. Günümüz şartlarında ev sahibi olmak isteyenler maddi sorunları nedeniyle ev alma hayalini öteliyor. TOKİ tam da bu noktada devreye girerek dar ve orta gelir grubundakiler için uygun fiyata konut satışı gerçekleştiriyor. 200 bin TL'den az fiyata ev sahibi olmak TOK ile mümkün. Tek şart ise köşede az miktarda birikmişinizin olması.
TOKİ konut satışları devam ediyor. Bu yıl Türkiye'nin bir çok ilinde 2+1, 3+1 daireler kura ve açık arttırma yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı tanınıyor. Konutların fiyatları ise 163 bin liradan başlıyor. Vatandaşlar aylık kira öder gibi 1.442 TL'den başlayan fiyatlarla taksit ödemesi yapabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. Peki TOKİ konutları hangi illerde? Başvuru şartları neler? İşte il il 2022 güncel TOKİ konut satışları ve geri ödeme planı...
TOKİ 2+1, 3+1 odalı daireleri %10'dan başlayan peşinat oranları ile satışa çıkardı. 18 Temmuz'da başlayan başvurular Ağustos'un 4'ünde sona erecek. Fırsatı kaçırmak istemeyenler hemen araştırmalara koyuldu. İşte il il TOKİ konut satışları;
2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık göstermekte. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.
Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.
Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
İL İL TOKİ EV FİYATLARI 2022
TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutun fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.
Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için satış fiyatı 314 bin TL'den başlıyor. Taksit ise 1.540 TL'den başlıyor.
Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konutun başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.