Nakit ihtiyacı olanlar bayram etti! 0 FAİZLİ KREDİ kampanyası! TC'nizi girin 5.000-7.500 TL'yi anında çekin! İş Bankası, ING Bank, Yapı Kredi...
Özel bankalar faizsiz Olarak 7500 TL kredi için duyuru yaptı! Banka bu kredilerde faiz istemeyecek, gelir belgesiz ödeyecek. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredi veren bankalar neler? İşte merak edilenler...
Vatandaşın nakit paraya ihtiyacı artarken, özel bankaların faizsiz kredi kampanyası oldukça merak edildi. Faizsiz kredi veren bankalar ve konu hakkında merak edilenler için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
AKBANK SIFIR FAİZLİ TAKSİTLİ AVANS KAMPANYASI NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
Ay sonunu getirmekte zorlanan ve nakit para desteği ihtiyacı olan kişilere yönelik olarak Akbank tarafından açıklanan yeni kampanyada başvurular tüm hızı ile devam ediyor. Sadece mobilden Akbanklı olan kişilerin yararlanabileceği kampanya kapsamında ilk olarak kişinin cep telefonuna Akbank mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor.
Gerekli işlemleri tamamlayarak ilk kez Akbank mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olan kişiler aynı uygulama üzerinden Axess kredi kartı başvurusu yaparak, sıfır faizli 7 bin 500 TL taksitli nakit avans kullanabilecekler. 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan kampanyadan yararlanan kişiler başvuru işlemlerini bu tarihe kadar yapmaları durumunda 31 Ağustos 2022 tarihine kadar nakit avans çekme hakkı elde edecekler.
ING BANK FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI: SIFIR FAİZLİ 5.000 TL!
İhtiyaç kredisi çekmek istiyorum diyen kişiler için düzenlenen kampanya ile ING Bank müşterilerine 5 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sağlıyor. ING Bank Turuncu Ekstra kampanyası kapsamında yapılacak olan başvurularda aranılan kriterleri yerine getiren kişilere sıfır faizli 5.000 TL kredi verilecek. Kampanya koşulunu yerine getiren kişilerin faizini nakit iade olarak yapan ING Bank böylelikle sıfır faizli kredi çekilmesine olanak sağlıyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Turuncu Ekstra programına katılıp aylık harcamalarınızın 1.250 TL'sini Turuncu Ekstra Banka Kart ile yapmaları ya da her ay hesaplarında 2.500 TL ortalama bakiye bulundurmaları yeterli olacak.
EN UYGUN KREDİ HANGİ BANKADA, EN DÜŞÜK FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?
Bankaların özel şartlar aramadıkları ihtiyaç kredisi paketlerinde ise ne yazık ki faiz oranları son derece yüksek seviyelerde yer alıyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,79 olarak uygulanırken bu oran ile en uygun kredi veren banka olarak ilk sırada yer alıyor. En düşük faiz oranı ile kredi hesaplama işleminde 36 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı 402 TL olarak gerçekleşiyor.
Özel bankalarda ise en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı veren banka yüzde 1,95 oranı ile TEB bankası olarak ilk sırada yer alıyor. CEPTETEB ihtiyaç kredisi kampanyası ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi aylık taksit tutarı 414 TL olarak hesaplanıyor.
ZİRAAT KATILIM BANKASI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU
Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman işlemlerini yapabilmektedirler. Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası, özellikle emekli maaşını alan vatandaşlar için kredi kampanyası yapmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Katılım Bankası şubelerine taşıyarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini yapabilir.