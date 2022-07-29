Nakit ihtiyacı olanlar bayram etti! 0 FAİZLİ KREDİ kampanyası! TC’nizi girin 5.000-7.500 TL’yi anında çekin! İş Bankası, ING Bank, Yapı Kredi...

AKBANK SIFIR FAİZLİ TAKSİTLİ AVANS KAMPANYASI NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Ay sonunu getirmekte zorlanan ve nakit para desteği ihtiyacı olan kişilere yönelik olarak Akbank tarafından açıklanan yeni kampanyada başvurular tüm hızı ile devam ediyor. Sadece mobilden Akbanklı olan kişilerin yararlanabileceği kampanya kapsamında ilk olarak kişinin cep telefonuna Akbank mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor.

Gerekli işlemleri tamamlayarak ilk kez Akbank mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olan kişiler aynı uygulama üzerinden Axess kredi kartı başvurusu yaparak, sıfır faizli 7 bin 500 TL taksitli nakit avans kullanabilecekler. 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan kampanyadan yararlanan kişiler başvuru işlemlerini bu tarihe kadar yapmaları durumunda 31 Ağustos 2022 tarihine kadar nakit avans çekme hakkı elde edecekler.