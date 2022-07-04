Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?
Son dakika emekli ve memur zam oranı | Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği temmuz zammı oranı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte 2022'nin ilk 6 aylık enflasyonu belli oldu. Böylece emekli ve memurların alacağı zam oranı da kesinleşmiş oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz 2022 zam oranı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde kaç? Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar? Kim ne kadar maaş alacak? Meslek meslek memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları ne kadar oldu? Emekli ve memur zam oranları ile ilgili tüm gelişmeler Takvim.com.tr farkı ile haberimizde...
04.07.2022 09:57 - Son Güncelleme: 04.07.2022 10:31