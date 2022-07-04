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Haberler Ekonomi Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?

Son dakika emekli ve memur zam oranı | Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği temmuz zammı oranı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte 2022'nin ilk 6 aylık enflasyonu belli oldu. Böylece emekli ve memurların alacağı zam oranı da kesinleşmiş oldu. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz 2022 zam oranı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde kaç? Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar? Kim ne kadar maaş alacak? Meslek meslek memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları ne kadar oldu? Emekli ve memur zam oranları ile ilgili tüm gelişmeler Takvim.com.tr farkı ile haberimizde...

takvim.com.tr
04.07.2022 09:57 - Son Güncelleme: 04.07.2022 10:31
Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi.

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Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?

Zam oranları bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri zam oranını netleştirdi.

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?

Hükümet, sosyal sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışırken enflasyon farkıyla birlikte 2.5-3 puanlık artış gündemde.

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?
TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı yüzde 4,95 oldu.

Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı kesinleşti! TÜİK enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı ve enflasyon farkı yüzde kaç?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz 2022 dönemi için maaşlarına yüzde 42,35 oranında zam aldı.

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