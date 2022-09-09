SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

Sigaraya zam iddiası gündemdeki sıcak yerini koruyor. Bir önceki gün ortaya atılan iddianın doğruluğu araştırılıyor. Bu noktada 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? Marlbora, Parlıament, Kent, L&M...