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Haberler Ekonomi SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

Sigaraya 2 TL zam mı geldi sorusu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Güncel sigara fiyatları yoğun ilgi görüyor. İşte 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&amp;M...

09.09.2022 09:25 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:25
SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

Sigaraya zam iddiası gündemdeki sıcak yerini koruyor. Bir önceki gün ortaya atılan iddianın doğruluğu araştırılıyor. Bu noktada 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? Marlbora, Parlıament, Kent, L&M...

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SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son dakika haberleri... Sosyal medyada sigaraya zam geldiği yönde iddialar dolaşmaya başladı. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

En son güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

SİGARAYA 2 TL ZAM MI GELDİ? 9 Eylül 2022 son dakika ZAMLI sigara fiyatları! JTI, BAT, Philip Morris: Marlbora, Parlıament, Kent, L&M

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

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