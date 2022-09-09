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Haberler Ekonomi Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...

Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...

Çalışanlara ayda 194 liradan başlayan ödemelerle 10 yılda ikinci emeklilik yolunu açan Otomatik Katılım Sistemi için önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak. Yeni teşvikler beklenirken, birikimlerden nakit çekim imkanı yakında başlayacak. Peki, ikinci emekliliği isteyenler için hangi teşvikler var? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
09.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 09.09.2022 06:58
Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...

Otomatik Katılım Sistemi (OKS), çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir sağlıyor.

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Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...

Mevcut asgari ücrete göre ayda 194,13 liradan başlayan ödemelerle çalışanlara 10 yıl 56 yaş şartıyla emeklilik yolunu açan OKS'de pek çok teşvik bulunuyor.

Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...

Halen 6.5 milyon seviyesindeki katılımcı sayısının yeni teşviklerle artması beklenirken, 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da da (OVP) sistemle ilgili hedeflere yer verildi.

Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...

Programda, Otomatik Katılım Sistemi'nin diğer emeklilik sistemleri ile birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürüleceği ifade edildi.

Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...

YENİ TEŞVİKLER GELDİ
Otomatik katılım için, bu yılın başında önemli düzenlemeler yapıldı.

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