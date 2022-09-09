Ayda sadece ve sadece 194 TL! 10 yılda ikinci emeklilik imkanı: %30 devlet katkısı, nakit çekim olanağı...
Çalışanlara ayda 194 liradan başlayan ödemelerle 10 yılda ikinci emeklilik yolunu açan Otomatik Katılım Sistemi için önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak. Yeni teşvikler beklenirken, birikimlerden nakit çekim imkanı yakında başlayacak. Peki, ikinci emekliliği isteyenler için hangi teşvikler var? Takvim.com.tr konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizler için derledi.
09.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 09.09.2022 06:58
Mevcut asgari ücrete göre ayda 194,13 liradan başlayan ödemelerle çalışanlara 10 yıl 56 yaş şartıyla emeklilik yolunu açan OKS'de pek çok teşvik bulunuyor.
Programda, Otomatik Katılım Sistemi'nin diğer emeklilik sistemleri ile birlikte bütüncül bir şekilde değerlendirilerek çalışanlar için uzun dönemli ve tamamlayıcı bir tasarruf ve özel emeklilik sistemine dönüştürüleceği ifade edildi.