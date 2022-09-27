Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma tamam! Emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar hızlandı. Teknik çalışma tamamlandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Peki emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? EYT'ye yaş sınırı getirilecek mi? İşte EYT'lilere yönelik gündemdeki formüller ve aylık takvimi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmaya ilişkin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanı'mıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" açıklamasını yaptı. Peki EYT'lileri neler bekliyor, neler gündemde? İşte bu soruların yanıtları:
* Kimler kapsamda?
8 Eylül 1999 öncesinde sosyal güvenlik sistemine SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı vasıtasıyla girerek çalışmaya başlamış ve prim ödemiş herkes EYT kapsamında bulunuyor.
* Nasıl yararlanılacak? Yaş tamamen mi kaldıracak?
Kimlerin ne zaman emekli olacağı çıkarılacak yasayla belirlenecek. Bakan Bilgin tek formül olduğunu söyledi ancak bu formül henüz bilinmiyor. Bazı seçenekler gündeme geliyor. En çok beklenen seçenek, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde işe girenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanların emekli edilmesini içeriyor. Eğer bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak. Bu 2 şartı tamamlayamayanlar da tamamladıklarında emekli olabilecek.
* Kademeli yaş formülü uygulanır mı?
Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresinin düşürülmesi de (örneğin 2-3 yıl) mümkün. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta emekli olabilecek. Bazı EYT'liler yasa çıkar çıkmaz emekli aylığına hak kazanabilecek.