SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
SON DAKİKA! Bugün itibarıyla Philip Morris grubu sigaralara 2 TL'lik zam geldi. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 42 TL oldu. Sigara zammını duyan vatandaşlar internet arama motrolarında 'SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...
05.05.2022 09:32 - Son Güncelleme: 05.05.2022 09:32
SİGARAYA FLAŞ ZAM HABERİ! Mayıs ayı yeni sigara fiyat listesi gündemde en çok araştıılan konular arasında önde geldi. Son dakika haberine göre sigaraya 2 TL zam geldiği iddia edildi. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Rothmans, Pall Mall, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M, Kent, Tekel 2000, Vıceroy, Samsun, Maltepe...
2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarına yeni zam geldi. İşte 5 Mayıs 2022 tarihli güncel sigara fiyatları TAM LİSTE!