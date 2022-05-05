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Haberler Ekonomi SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SON DAKİKA! Bugün itibarıyla Philip Morris grubu sigaralara 2 TL'lik zam geldi. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 42 TL oldu. Sigara zammını duyan vatandaşlar internet arama motrolarında 'SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&amp;M...

05.05.2022 09:32 - Son Güncelleme: 05.05.2022 09:32
SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

SİGARAYA FLAŞ ZAM HABERİ! Mayıs ayı yeni sigara fiyat listesi gündemde en çok araştıılan konular arasında önde geldi. Son dakika haberine göre sigaraya 2 TL zam geldiği iddia edildi. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Rothmans, Pall Mall, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M, Kent, Tekel 2000, Vıceroy, Samsun, Maltepe...

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SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

5 MAYIS SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddi edildi. Sosyal medyada yayılan iddia sonrası güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. İddiaya göre Philip Morris grubu sigara fiyatlarına 2 TL'lik zam yapıldı.

SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarına yeni zam geldi. İşte 5 Mayıs 2022 tarihli güncel sigara fiyatları TAM LİSTE!

SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

👉Marlboro Roll 50: 27,00 TL

👉Marlboro Edge: 27,00 TL

SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...

👉Marlboro Touch: 28,00 TL

👉Marlboro: 29,00 TL

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