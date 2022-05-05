Milyonları ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli olabilirsiniz! Çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce…

Cevap: Sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik yapanlar askerlik borçlanması yaparlarsa bu durum sadece prim gün sayılarını artırır, emeklilik yaşını erkene çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar isterlerse askerlik sürelerini borçlanabilirler, böylece emeklilik yaşını da erkene çekerler. Yani, borçlanacağınız gün sayısı kadar emekliliğiniz erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Bu durumda 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.