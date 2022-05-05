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Milyonları ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli olabilirsiniz! Çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce…

Milyonlarca çalışan işe ilk girdiği günden itibaren ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtını arıyor. Erken emekli olmanın yolları ve şartları en çok merak edilen konular arasında. Kanun borçlanarak emeklilik fırsatı veriyor. Ancak şartları var. Peki nasıl erken emekli olunur? Borçlanarak erken emeklilik olur mu? İşte detaylar&hellip;

05.05.2022 08:25 - Son Güncelleme: 05.05.2022 08:25
Milyonları ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli olabilirsiniz! Çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce…

İş hayatına ilk adımın atıldığı staj süreleri, bazı hallerde emeklilik hesabına katılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kasapmında çalışan kadın ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullar da bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. Bu kapsamda şartlar merak ediliyor. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı

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Milyonları ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli olabilirsiniz! Çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce…

Soru: 1968 doğumluyum. İlk SSK başlangıç tarihim 4 Aralık 2000. Toplam 7707 gün prim ödemem var. Askerden önce sigortam yoktu. 18 aylık askerliği borçlanarak bedelini yatırdığım durumda en erken hangi yaşta emekli olabilirim? 60 olan emeklilik yaşım 18 ay daha geri çekilir mi? Faruk İ.

Milyonları ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli olabilirsiniz! Çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce…

Cevap: Sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik yapanlar askerlik borçlanması yaparlarsa bu durum sadece prim gün sayılarını artırır, emeklilik yaşını erkene çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar isterlerse askerlik sürelerini borçlanabilirler, böylece emeklilik yaşını da erkene çekerler. Yani, borçlanacağınız gün sayısı kadar emekliliğiniz erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Bu durumda 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

Milyonları ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli olabilirsiniz! Çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce…

AYRILIRSANIZ TAZMİNAT ALAMAZSINIZ
Soru: Apartman görevlisi olarak kıdem tazminatımı alarak emekli oldum. Aynı apartmanda 3.5 yıldan beri sigortalı olarak çalışmaya devam etmekteyim. Kendi isteğimle ayrılırsam 3.5 yıllık kıdem tazminatı alma hakkım var mı? Kemal E.

Milyonları ilgilendiriyor! Borçlanarak erken emekli olabilirsiniz! Çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce…

Cevap: Yaş dışında tüm şartları yerine getirmesine rağmen emekli olamayanlar kendi istekleri ile ayrılıp tazminat alabilir. Emekli olup da başka işte çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için işverenin işten çıkartması gerekir.

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