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Sigarada tarihi adım: Yarın başlıyor! Yeni sigara paketleri bakın nasıl olacak...

Sigara paketlerindeki renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ortadan kaldırılması ve sağlık uyarılarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefi ile yürürlüğe alınan tek tip paket uygulaması kapsamında yarından itibaren sadece yeni paketli ürünlerin satışı yapılabilecek. 5 Aralık'tan itibaren eski paketlerle üretime son verilirken, firmalar ise piyasadaki eski tip paketleri toplatmaya başlamıştı.

04.01.2020 12:19 - Son Güncelleme: 04.01.2020 12:22
Sigarada tarihi adım: Yarın başlıyor! Yeni sigara paketleri bakın nasıl olacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, yarından itibaren sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.

Sigarada tarihi adım: Yarın başlıyor! Yeni sigara paketleri bakın nasıl olacak

ESKİ TİP PAKETLER TOPLATILIYOR
Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçilirken, düzenlemeyle bu tarihten itibaren eski paketlerle üretime son verildi. Firmalar tarafından piyasadaki eski tip paketler de toplanmaya başlandı.

Sigarada tarihi adım: Yarın başlıyor! Yeni sigara paketleri bakın nasıl olacak

Yarından itibaren sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.

Sigarada tarihi adım: Yarın başlıyor! Yeni sigara paketleri bakın nasıl olacak

TEK TİP OLACAK
Düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Sigarada tarihi adım: Yarın başlıyor! Yeni sigara paketleri bakın nasıl olacak

Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerinin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olacak. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya diğer işaretleri kaldırıldı.

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