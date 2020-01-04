Sigarada tarihi adım: Yarın başlıyor! Yeni sigara paketleri bakın nasıl olacak...
Sigara paketlerindeki renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ortadan kaldırılması ve sağlık uyarılarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefi ile yürürlüğe alınan tek tip paket uygulaması kapsamında yarından itibaren sadece yeni paketli ürünlerin satışı yapılabilecek. 5 Aralık'tan itibaren eski paketlerle üretime son verilirken, firmalar ise piyasadaki eski tip paketleri toplatmaya başlamıştı.
04.01.2020 12:19
- Son Güncelleme: 04.01.2020 12:22
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