Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!
5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor! Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi. Adana'nın Kozan ilçesinde Hamza Kılıçkaya'nın çamaşır ipinde denemek için kuruttuğu cennet hurması bir mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü. Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan girişimcinin ürettiği kuru hurmalara, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor. Kılıçkaya, kuru hurmanın, kuru kayısı ve incirin tahtını sallayacağını ifade etti.
5 yıl önce çamaşır ipine hurma asarak kurutmaya başlamıştı. Şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Adanalı girişimcinin çamaşır ipinde başlayan kuru hurma üretme hayali mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi. Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan Hamza Kılıçkaya'nın ürettiği kuru hurmalara, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor. Bahçelerden hurmaların toplanması ve soyulup kurutulması aşamasına kadar yaşadığı mahalle sakinlerine de istihdam sağlayan Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün yaklaşık 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.
5 yıl önce denemek için eşinin çamaşır ipinde hurma kurutan Hamza Kılıçkaya, sosyal medyadan ürünlerini paylaşmaya başladı.
Bahçelerden hurmaların toplanması ve soyulup kurutulması aşamasına kadar yaşadığı mahalle sakinlerine de istihdam sağlayan Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün yaklaşık 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.