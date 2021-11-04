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Haberler Ekonomi Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor! Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi. Adana'nın Kozan ilçesinde Hamza Kılıçkaya'nın çamaşır ipinde denemek için kuruttuğu cennet hurması bir mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü. Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan girişimcinin ürettiği kuru hurmalara, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor. Kılıçkaya, kuru hurmanın, kuru kayısı ve incirin tahtını sallayacağını ifade etti.

04.11.2021 10:22 - Son Güncelleme: 04.11.2021 10:22
Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

5 yıl önce çamaşır ipine hurma asarak kurutmaya başlamıştı. Şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Adanalı girişimcinin çamaşır ipinde başlayan kuru hurma üretme hayali mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi. Mahallenin kadınlarına iş imkanı sağlayan Hamza Kılıçkaya'nın ürettiği kuru hurmalara, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor. Bahçelerden hurmaların toplanması ve soyulup kurutulması aşamasına kadar yaşadığı mahalle sakinlerine de istihdam sağlayan Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün yaklaşık 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.

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Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

5 yıl önce denemek için eşinin çamaşır ipinde hurma kurutan Hamza Kılıçkaya, sosyal medyadan ürünlerini paylaşmaya başladı.

Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

Taleplerin artması üzerine Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki işini komşuları ile bölüşerek yapmak isteyen Kılıçkaya, şimdi mahalledeki 100 kadına iş imkanı sunarak mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü.

Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

Bahçelerden hurmaların toplanması ve soyulup kurutulması aşamasına kadar yaşadığı mahalle sakinlerine de istihdam sağlayan Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün yaklaşık 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.

Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

Bahçede hurma toplayan Gülseren Bağrıyanık, "Ben aslında arıcılık yapıyorum. Kışın işsiz oluyorum. Hurma ile kadınların yüzü güldü. Önceden hurma para etmiyordu şimdi çok değerli. Bize de iş çıktı. Kışın boşta kalmıyoruz. Bize de iş imkanı oldu" diye konuştu.

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