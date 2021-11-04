Sıfırdan başlayıp mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi! 5 yıl önce bir iple başlamıştı talih yüzüne güldü sipariş üstüne sipariş yağıyor!

Bahçede hurma toplayan Gülseren Bağrıyanık, "Ben aslında arıcılık yapıyorum. Kışın işsiz oluyorum. Hurma ile kadınların yüzü güldü. Önceden hurma para etmiyordu şimdi çok değerli. Bize de iş çıktı. Kışın boşta kalmıyoruz. Bize de iş imkanı oldu" diye konuştu.